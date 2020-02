in foto: Accademia delle Belle Arti a Roma

L'Accademia delle Belle Arti di Roma chiuderà temporaneamente. Questo il comunicato pubblicato, anche in cinese mandarino, sul sito della scuola romana: "Vista la recente evoluzione della diffusione del coronavirus, al fine di prevenire i rischi secondo i dettami della autorità sanitarie, visto l'ingente numero di allievi stranieri, in particolare provenienti dalla Cina e in considerazione del previsto svolgimento degli esami che comporterebbero un grande affollamento degli spazi delle sedi dell'Accademia e vista la necessità di organizzare al meglio misure di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni del ministero della Salute, si dispone il rinvio degli esami dal 24 febbraio 2020 al 2 marzo 2020″.

Verranno igienizzati tutti i locali di tutte le sedi dell'Accademia

Rimangono ferme, continua il comunicato dell'Accademia, "le tutele degli allievi in merito alla carriera scolastica, ai crediti formativi e ai benefici per i diritti allo studio. La settimana di sospensione degli esami e delle conseguenti attività didattiche sarà finalizzata a misure di igienizzazione di tutti i locali in tutte le sedi dell'Accademia e per la verifica, anche attraversa somministrazione di un questionario, di quali e quanti studenti siano stati nelle zone a rischio nelle ultime due settimane. Ci scusiamo per i disagi che comporta un provvedimento volto a tutelare con tutte le cautele possibili la sicurezza di tutto il personale (docenti- studenti- personale tecnico amministrativo) che fa capo all'Accademia".