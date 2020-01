in foto: In un bar vietato ingresso a turisti cinesi

In un bar di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, è stato affisso un cartello che invita i turisti cinesi e tutti coloro che vengono dalla Cina a non entrare all'interno del locale. La notizia è stata riportata da Leggo. Questo il testo del cartello: "Due to international safety measures all people coming from China are not allowed to have access in this place. We apologise for any inconvenient". Tradotto: "A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente". I proprietari del locale sostengono che non si tratta di una misura discriminatoria perché si rivolge non solo ai cittadini cinesi, ma a tutti coloro che abbiano fatto di recente un viaggio in Cina.

I vigili urbani hanno fatto rimuovere il cartello

I vigili urbani intervenuti sul posto hanno fatto rimuovere il cartello affisso all'ingresso del bar. Al momento i casi accertati di coronavirus a Roma sono due e riguardano due turisti cinesi che alloggiavano al Grand Hotel Palatino di via Cavour, quartiere Monti.