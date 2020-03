"Ieri sono state denunciate cinque persone che bevevano caffè come se nulla fosse in un bar all’Infernetto, nella periferia di Roma. Un comportamento da veri cretini. È intollerabile. Contro il coronavirus dovete rimanere a casa. Grazie alla Polizia per i controlli". Lo ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi un tweet dal proprio account ufficiale, commentando un episodio avvenuto ieri a Roma, nella zona dell'Infernetto. Cinque persone sono state sorprese dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferrato, mentre stavano tranquillamente al bar a bere caffè, cappuccini e a mangiare cornetti. Gli agenti si erano insospettiti dal viavai di persone che entrava spesso in un'area di parcheggio vicina al bar. Durante l'allerta coronavirus però, tutti i bar e i negozi devono stare chiusi, e sono vietati gli assembramenti. E così tutte le persone presenti all'interno del bar – titolare, il figlio e tre clienti, tutti senza dispositivi di protezione – sono stati denunciati per violazione del decreto.

Coronavirus, barbecue condominiale finisce a botte

Non solo stati gli unici denunciati. Ieri sera dieci persone sono state denunciate perché sorprese a partecipare a una grigliata condominiale di trenta persone (venti sono riuscite a scappare). L'episodio è avvenuto a Cassino, in via Garigliano: a denunciare i vicini, sono stati gli altri residenti. Quando sono arrivate le forze dell'ordine si è creato un fuggi fuggi generale: venti persone sono riuscite a nascondersi in casa, dieci non ce l'hanno fatta e sono state denunciate. Non è però finita lì: perché i denunciati, per vendicarsi, dopo sono andati a stanare i vicini dalle loro abitazioni, prendendoli a calci e pugni.