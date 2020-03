in foto: Il servizio ’Taxi Amico’ per gli anziani di Roma

Gli operatori della cooperativa Prontotaxi 066645 hanno attivato il servizio ‘Taxi Amico' per le persone anziane che non possono uscire di casa. Da lunedì consegneranno loro, gratuitamente, medicina e spesa al loro domicilio. Il nuovo servizio è stato annunciato su Facebook dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "In queste ore anche i più piccoli gesti possono fare la differenza. Sin dai primi giorni i tassisti hanno affrontato questa emergenza mettendosi a disposizione degli altri. Molti di loro hanno iniziato ad accompagnare gratuitamente medici e infermieri allo Spallanzani. Un gesto di solidarietà incredibile. Una tra le categorie più colpite da questa emergenza è in prima linea per fornire un aiuto prezioso a tutta la comunità. Li voglio ringraziare. Anche se le regole ci impongono di stare ‘lontani', sono azioni come queste che ci rendono ancora più vicini", ha dichiarato la sindaca.

Stretta su parchi e aree verdi: "Verranno potenziati i controlli"

Raggi ha anche annunciato che verranno potenziati i controlli nei parchi e nelle aree verdi non recintate: "L'obiettivo è evitare assembramenti e limitare la diffusione del coronavirus. Sino al 25 marzo resteranno interdette al pubblico ville storiche, aree giochi e parchi pubblici recintati della città", ha dichiarato la prima cittadina. Probabilmente l'ordinanza di chiusura di ville e parchi cittadini verrà presto prorogata.