in foto: Coronavirus

Come precauzione rispetto alla diffusione del nuovo coronavirus, il liceo Manara di Roma ha disposto lo stop non solo a gite e viaggi di istruzione, come disposto dal Ministero dell'Istruzione, ma anche ai colloqui con i genitori. Ieri la preside ha inviato una circolare ai professori, agli studenti e ai loro genitori in merito a una "modalità alternativa" per i colloqui con i docenti. Per il momento la circolare è valida fino al 15 marzo. "Ai fini del contenimento della possibile diffusione del Covid-19 s'invitano i genitori che hanno già prenotato i colloqui con i docenti a limitare alle sole urgenze gli incontri in presenza, fino al giorno 15 marzo 2020. Anche per le urgenze si suggerisce in alternativa di utilizzare la modalità telematica via Skype chiedendo ai docenti di essere contattati all'indirizzo Skype che si avrà cura di comunicare in forma scritta per il tramite dei figli, mantenendo orari e date della prenotazione. A tal fine la scuola metterà a disposizione dieci dispositivi per le interlocuzioni via Skype", ha scritto la preside.

Stop a tutte le gite scolastiche

Il decreto del presidente del Consiglio del 25 febbraio 2020 dispone la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. Questa sospensione è valida fino al prossimo 15 marzo, ma non è escluso che possa essere prorogata nei prossimi giorni se le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus non dovessero sortire gli effetti sperati.