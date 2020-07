in foto: Una dottoressa nel reparto Covid dello Spallanzani

È stato diramato da poco il bollettino di oggi – domenica 4 luglio – dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, che quotidianamente informa della situazione all'interno della struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento nella capitale e a livello nazionale per la lotta al coronavirus. In tutto sono 86 i pazienti ricoverati allo Spallanzani, di questi esattamente la metà sono in attesa del risultato delle indagini per stabilire la positività o meno al Covid-19, mentre l'altra metà è positiva al tampone. Sono 4 i pazienti in condizioni più gravi che si trovano in terapia intensiva necessitando di un supporto meccanico per la respirazione. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina 505", conclude la nota.

Coronavirus Roma: tamponi per la comunità bengalese

Nella capitale desta particolare preoccupazione la situazione della comunità bengalese: sono ormai sei i cittadini di rientro dal paese di origine dove erano rimasti bloccati dal lockdown risultati positivi. Ieri è intervenuto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, invitando a osservare un periodo di quarantena e annunciando la possibilità di sottoporsi al tampone al servizio drive in dell'Asl Roma 2, così da intercettare il prima possibile eventuali nuovi casi positivi.

Coronavirus Lazio: la situazione del contagio

Ieri i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio sono stati 11, di cui 7 nella città di Roma e si è registrato un decesso. L'indice RT nel Lazio è in calo ma è ancora superiore a uno, sintomo che la situazione è ancora preoccupante e che la guardia va mantenuta alta. In tutto i casi ancora positivi sono 826.