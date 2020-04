in foto: Istituto Spallanzani Roma

I pazienti positivi al coronavirus e ricoverati ad oggi, 25 aprile, all‘Istituto Spallanzani sono in totale 114. Di questi, 20 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Questi i dati diffusi nel consueto bollettino di mezzogiorno diffuso dall'ospedale romano. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 358. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici", precisa ancora il bollettino dello Spallazani.

"Spallanzani super centro Covid-19, un faro per la fase II dell'Italia"

"L'Istituto Spallanzani sarà un super centro Covid-19, un faro per la fase II del Paese che ci auguriamo ripartirà presto in molti settori: da quello lavorativo e economico, allo sport e al tempo libero e anche le attività di culto", ha dichiarato all'Adnkronos Salute il direttore sanitario Francesco Vaia, che ha commentato così l'inaugurazione di ieri dell'edificio di Alto isolamento dell'istituto: "Si tratta di un reparto unico in Italia per la cura di Covid-19. Siamo in prima linea da quattro mesi senza mai indietreggiare, ma portando avanti sempre con coerenza un lavoro in team, che ci ha permesso di mantenere trend bassi di casi e di ottenere risultati importanti come la guarigione della coppia cinese".