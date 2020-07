in foto: Personale sanitario nell’area Covid dell’ospedale Spallanzani

L’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha emesso poco fa il bollettino quotidiano di aggiornamento sulla situazione dell’emergenza coronavirus. Nella struttura specializzata in malattie infettive, punto di riferimento nella lotta al Covid nella capitale e a livello nazionale, sono in tutto ricoverati 78 pazienti. Di questi 49 sono attualmente positivi al tampone e 29 sono in attesa degli esiti delle indagini. Tra i pazienti ricoverati tre si trovano in condizioni più gravi nel reparto di terapia intensiva, necessitando dell’ausilio del respiratore meccanico per respirare. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio, o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 516”, conclude la nota.

Coronavirus Lazio: i numeri del contagio

Ieri nel Lazio si sono registrati 19 nuovi caso di contagio da coronavirus, 12 dei quali a Roma e provincia. Ancora una volta la maggior parte dei nuovi casi sono rappresentati da cittadini appena rientrati dall’estero o con un link diretto con un caso d’importazione. Nel Lazio sono 920 i casi di pazienti positivi al coronavirus. Sempre più basso il tasso di ospedalizzazione: di questi 198 sono ricoverati in ospedale, di cui 13 in condizioni più gravi in terapia intensiva. Per tutti gli altri è attiva la sorveglianza domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia sono 8294 i casi nella regione, 844 i decessi.