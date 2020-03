in foto: Immagine di repertorio

Incurante dei divieti imposti dal decreto del governo per arginare la diffusione del coronavirus, ha infrato il regolamento ed è uscita di casa. Una violazione alla regola non per raggiungere la propria comitiva di amici, né per aver partecipato a un assembramento, ma per comprare cocaina. A finire nei guai una cinquantaduenne romana, denunciata dai carabinieri della Compagnia di Montesacro. I militari l'hanno sorpresa ieri sera in via di Tor Cervara. Aveva appena comprato una dose di droga da uno spacciatore che, alla vista dei carabinieri, è riuscito a scappare. Oltre alla segnalazione al prefetto per l'acquisto di sostanze stupefacenti, la donna dovrà rispondere anche della violazione dell’articolo 650 del codice penale, per aver infranto le prescrizioni imposte dal governo riguardo alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del CoVid-19.

Coronavirus, fermato un 19enne ricercato dal 2014

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine e dei carabinieri sul territorio per verificare il rispetto delle regole indicate alla popolazione nel decreto del governo a seguito dell'emergenza coronavirus, che limitano gli spostamenti ai soli necessari. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un diciannovenne di origini romene, ricercato dal 2014, destinatario di un ordine di esecuzione pena, dovendo espiare la pena di 3 mesi e 20 giorni di reclusione per un furto aggravato, commesso a Milano nell’anno 2014, quando era ancora minorenne. Il ragazzo è stato notato in via Severino Delogu, mentre passeggiava, in compagnia di un coetaneo. Ora si trova presso l’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo. Entrambi sono stati denunciati per non aver fornito valide motivazioni sulla loro presenza in strada a seguito delle disposizioni del governo per il contenimento del contagio da CoVid-19.