Ancora mascherine vendute a un prezzo gonfiato, ancora una volta un farmacista disonesto che ha certo di lucrare sull'emergenza coronavirus. A finire nei guai, il proprietario di una farmacia a Roma, che vendeva mascherine, gel e prodotti igienizzanti con una maggiorazione sul prezzo di acquisto che andava ben oltre il 300%. Una vera e propria frode, che ha indignato i residenti della zona, andati a denunciare il fatto agli agenti del commissariato Porta Maggiore. I poliziotti sono così andati alla farmacia per vedere se effettivamente i prodotti fossero venduti a un costo troppo alto rispetto a quello d'acquisto. Quello che hanno trovato sono le mascherine a 30 euro l'una e i gel igienizzanti venduti a otto euro a flacone. La maggiorazione sul prezzo era quindi del 333% su mascherine FFP1 (senza nemmeno il marchio CE), del 272% su 37 mascherine FFP3, e del 290% su 354 flaconi da 100 ml di gel igienizzante. Il farmacista è stato denunciato per manovre speculative su merci e frode in commercio.

Sospesi o espulsi da albo farmacisti truffatori

Non è questo il primo caso di farmacisti che cercano di speculare sul bisogno delle persone di acquistare mascherine e prodotti igienizzanti. Sono tante le persone che vogliono proteggersi al meglio in questa pandemia: c'è chi ha paura a uscire di casa per fare la spesa e necessita della mascherina per difendersi dal coronavirus. E magari è costretta a comprarla lo stesso perché – date le restrizioni ai movimenti nell'emergenza – non possono recarsi in altre farmacie. Il presidente dell'Ordine dei Farmacisti ha fatto sapere che, qualora le accuse nei confronti di questi professionisti fossero confermate, saranno sospesi o espulsi dall'albo.