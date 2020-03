in foto: [Foto di repertorio]

Giravano a bordo di una Car Sharing con dosi di shaboo, una potente droga sintetica. Incuranti non solo di svolgere un'attività illegale ma anche di infrangere il decreto del governo in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus, che limita gli spostamenti della popolazione ai soli necessari, si trovavano in strada, lontano dalle proprie abitazioni. I carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato due uomini, un romano di trentaquattro anni e un romeno di venticinque, entrambi con precedenti, sorpresi fuori casa senza valide motivazioni e a spacciare droga.

Spacciavano shaboo

I militari li hanno fermati a seguito dei controlli incrementati sul territorio, a tutela della salute e della sicurezza pubblica. All'interno della loro auto durante la perquisizione hanno trovato diverse dosi di shaboo, un coltellino multiuso, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione per pesarla e 90 euro in contanti, provenienti dall'attività illegale.

Evade dagli arresti domiciliari

A seguito degli acccertamenti svolti e raccolte le loro generalità, i carabinieri hanno scoperto che il trentaquattrenne si trovava agli arresti domiciliari ed era sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Roma. Provvedimento che aveva chiaramente violato, trovandosi fuori casa e nel territorio della Capitale. Oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il cittadino romeno e la denuncia a piede libero per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, l'uomo dovrà rispondere anche del reato di evasione.