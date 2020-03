in foto: Ospedale Militare del Celio

Si amplia ulteriormente la rete messa in campo dalla Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Sono già attivi due ospedali dedicati interamente a pazienti Covid-19: lo Spallanzani (Covid 1 Hospital), centro della rete, e il Columbus del Policlinico Gemelli (Covid 2 Hospital), che ieri ha accolto i primi pazienti. Domani accoglierà i primi pazienti l'Istituto Clinico Casalpalocco (Covid 3 Hospital) e molto presto sarà pronta una torre del Policlinico di Tor Vergata (Covid 4 Hospital). Ma non è finita: il presidio George Eastman del Policlinico Umberto I (Covid 5 hospital) ha già accolto i primi dieci pazienti positivi e il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha annunciato che anche l'ospedale militare del Celio entrerà a far parte della rete d'emergenza e metterà a disposizione anche letti di terapia intensiva.

"Entra in campo anche l’ospedale militare del Celio che, nell’ambito di un protocollo d’intesa con l’Istituto Spallanzani, ha dato la disponibilità ad accogliere pazienti e voglio ringraziare l’Esercito per la collaborazione ed il supporto che ci sta dando", ha confermato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sulla Laurentina e ad Ottavia, ha annunciato il direttore Vaia, ci saranno altri posti letto, più di cento, per pazienti positivi, ma asintomatici o paucisintomatici. In queste strutture non ci saranno posti letto di terapia intensiva.