Oggi è stato inaugurato il Covid 4 Hospital, il quarto ospedale interamente dedicato al coronavirus del Lazio. Si tratta di una intera torre del Policlinico di Tor Vergata che ospiterà, a pieno regime, 200 posti letto dedicati a pazienti Covid-19. In particolare saranno 160 posti ordinari e 40 letti di terapia intensiva. "Si tratta di una struttura importante, un asse fondamentale nella rete regionale Covid. Voglio ringraziare tutti gli operatori, medici, infermieri e tecnici, che stanno mettendo il massimo per dare la garanzia della piena assistenza ai pazienti e del contrasto a questa epidemia", ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Al momento sono già ricoverati 80 pazienti positivi.

"Roma ha attuato tutte le misure necessarie a fronteggiare l'epidemia"

"Siamo pronti a ricevere quello che evidentemente a Roma ci potrà essere. Roma credo abbia attuato tutte le misure necessarie ed idonee a fronteggiare questa epidemia", ha dichiarato il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto di Malattie infettive di Tor Vergata. Il Policlinico sarà struttura Hub dell'Area C del Lazio e le sue strutture ‘Spoke' saranno l'ospedale Pertini, Nuova Annunziatella, Regina Apostolorum di Albano e Ospedale dei Castelli.

"Nel momento in cui questo ospedale è diventato Covid 4 abbiamo cercato, da un punto di vista psicologico, di cercare il più possibile di sostenere lo stress collegato a questa esperienza pandemica assolutamente nuova. Si sa ed è noto che in queste situazioni di emergenza lo stato emotivo condiziona moltissimo la funzionalità degli operatori. Proprio per rendere più efficace più pronta e audace la prestazione degli operatori abbiamo messo in atto da 15 giorni un incontro con tutti, infermieri, amministrativi, medici, per discutere e affrontare le problematiche emotive", fanno sapere dal Policlinico.