in foto: Foto di repertorio

Hanno organizzato una festa con barbecue e musica all'interno del giardino di una scuola privata internazionale nella zona de La Storta, periferia nord di Roma, e per questo sono stati denunciati per il reato di violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità. Si tratta di diciassette persone, professori stranieri dell'istituto, le loro mogli e i loro figli. A scoprire il party vietato sono stati gli abitanti del quartiere che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno sentito la musica ad alto volume, hanno sentito l'odore della brace e hanno visto il fumo del barbecue alzarsi dal giardino della scuola. Per questo hanno telefonato ai carabinieri della stazione La Storta che, a seguito di diverse segnalazioni, sono intervenuti sul posto con una squadra. Alla festa partecipavano in totale 17 persone, compresi i minorenni, ma sono stati denunciati solo i dieci adulti.

Denunciati cinque ragazzi: avevano organizzato un picnic al parco

Nonostante le restrizioni decise dal governo per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, i docenti e le loro famiglie avevano pensato bene di organizzare un barbecue e per questo, ora, dovranno pagare la multa prevista dalle norme. Inoltre cinque ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri, sempre ieri, perché facevano un picnic in un parco. "Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie ai Carabinieri per i controlli", ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter.