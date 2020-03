Passeggiavano per le strade di Roma e provincia senza alcun motivo invece di restare a casa, violando il decreto firmato due giorni fa dal premier Giuseppe Conte, che ha reso tutta l'Italia ‘zona protetta' e limitato gli spostamenti della popolazione per contenere i contagi da coronavirus. Quindici persone sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", sorprese fuori dalla loro abitazione per motivi non essenziali. Le denunce sono scattate a seguito dei servizi di controllo del territorio per verifare il rispetto delle misure urgenti stabilite dal governo.

Cinque denunce a Roma

Nel dettaglio, i militari all'interno del Comune di Roma, hanno fermato quattro cittadine di nazionalità romena, di età compresa tra ventidue e trentotto anni. Tutte e quattro erano in strada, senza un motivo valido e sono state denunciate. Un venticinquenne romano è stato fermato per essere sottoposto a controlli mentre camminava in strada senza alcuna necessità. Ha opposto resistenza ai carabinieri, per cercare di sfuggire agli accertamenti. Oltre alla denuncia per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Due denunce a Nord di Roma

A Formello, Comune alle porte di Roma, i carabinieri hanno denunciato due persone, una donna di quarantasette anni, che passeggiava in centro come se nulla fosse, e un ventitreenne fermato a bordo della sua auto, mentre transitava lungo viale Africa, entrambi senza alcun motivo.

Otto denunce a Sud di Roma

A Castel Gandolfo, in via Pio XI, i carabinieri hanno fermato due diciannovenni a bordo di una macchina. Entrambi sono stati denunciati a piede libero perché stavano effettuando uno spostamento senza motivo. A Roiate, nell'area metropolitana di Roma Capitale, i carabinieri hanno denunciato un trentottenne di Bellegra, che si era allontanato dal suo Comune di residenza senza una motivazione valida. I carabinieri a hanno denunciato due studentesse, una residente a Sezze e una a Tivoli. Fermate in strada per i controlli, hanno detto ai militari di essere uscite per andare a trovare amici. A Colleferro sono state denunciate due persone, un trentottenne sorpreso in strada senza autorizzazione e un trentaseienne di Segni, che si trovava senza motivo fuori dal proprio Comune di residenza. A Labico, i carabinieri hanno fermato un trentaquattrennne a bordo di un’auto denunciato per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, perché circolava senza autorizzazione.