in foto: Coronavirus Roma

Continua il calo dei pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. I pazienti positivi a Covid-19 sono oggi in totale 105. Di questi, 17 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. In giornata, si legge sul bollettino, "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 375".

Inaugurato il Covid Hospital del Celio

Il Policlinico Militare del Celio diventa Covid Hospital. In tre settimane sono stati predisposti 150 posti letto, di cui 50 di terapia intensiva o sub-intensiva. "La fase 2 per la Difesa inizia con questa inaugurazione. Con la realizzazione del Covid Hospital al Celio, inserito in una rete nazionale, stiamo mettendo a disposizione del Paese un'importante struttura sanitaria", ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell'inaugurazione.

Bollettino Spallanzani, il testo integrale

Di seguito il testo integrale del bollettino di oggi, 29 aprile 2020: