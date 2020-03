in foto: L’ospedale Fatebenefratelli di Roma

Il direttore amministrativo dell'ospedale Fatebenefratelli è risultato positivo al coronavirus ed è stato trasferito allo Spallanzani. Non lavorando in reparti o a stretto contatto con i pazienti, fanno sapere dal nosocomio, la situazione è sotto controllo. "Il caso non ha minimamente intaccato la funzionalità della struttura, una volta riscontrata la positività è scattato l'isolamento e poi il trasferimento allo Spallanzani", fanno sapere i dirigenti del Fatebenefratelli all'agenzia AdnKronos.

Fatebenefratelli: "Stiamo identificando i contatti del dirigente"

In una nota ufficiale l'ospedale dell'Isola Tiberina informa gli utenti di essere "in costante aggiornamento con la Asl competente e sta già provvedendo al suo interno ad un'azione di identificazione dei contatti da sottoporre a sorveglianza attiva. La persona in questione è una risorsa impiegata nell'amministrazione dell'ospedale, in sede distaccata rispetto ad ambulatori e reparti. Nell'ambiente di lavoro si è già proceduto quindi ad una adeguata ed estesa operazione di sanificazione". L'ospedale richiama inoltre "ogni singolo al rispetto delle procedure formalizzate ricordando che, in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico di famiglia, il numero verde regionale (800118800) o il 112".

I numeri: ieri, 16 marzo, in tutto il Lazio i pazienti positivi al nuovo coronavirus, compresi deceduti e guariti, erano 523. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 31 e i 267 erano i pazienti ricoverati non in terapia intensiva.