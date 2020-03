in foto: Aeroporto di Fiumicino

Da martedì 17 marzo verrà chiuso il Terminal 1 dell'aeroporto ‘Leonardo Da Vinci' di Fiumicino. La decisione è stata presa in seguito alle cancellazioni di moltissimi voli da e per l'Italia annunciati da diverse compagnie aeree. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna dei bagagli verranno effettuati al Terminal 3 dell'aeroporto romano. Così informa Aeroporti di Roma in una nota.

Aeroporti di Roma informa "di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell’operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. I terminal passeggeri degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l’attuale fase di emergenza".

Chiuso il terminal passeggeri dell'aeroporto di Ciampino

A causa della pandemia da coronavirus, l'azienda ha deciso anche di chiudere, da sabato 14 marzo, il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino. Stando a quanto si apprende, resteranno invece invariate "le attività di Aviazione Generale, quelle degli Enti di Stato e l’aviazione cargo". Le piste di volo di entrambi gli scali resteranno comunque operative.

Nelle zone ancora aperte dell'aeroporto di Fiumicino si raccomanda a tutti i passeggeri di "mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro quando si è in fila davanti ai banchi check-in, ai controlli di sicurezza, ai gate di imbarco e ai controlli passaporto per evitare assembramenti. Negli aeroporti romani sono stati installati appositi totem informativi per ricordare la distanza di sicurezza da tenere in relazione al #coronavirus".