in foto: (La Presse)

I pazienti ricoverati sono 88, di cui 41 sono positivi al coronavirus e 47 sono sottoposti ad indagini. Dei quarantuno pazienti affetti da Covid-19, 30 sono ricoverati in reparto e 11 necessitano di supporto respiratorio e si trovano in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 448. Questi i dati diffusi nel consueto bollettino di mezzogiorno pubblicato dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. I dati di oggi, sabato 23 maggio, continuano a raccontare un calo dei ricoveri presso l'ospedale romano e anche dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono infatti 6 i pazienti ricoverati in meno rispetto a ieri.

Il testo integrale del bollettino

Bollettino medico numero 114 — 23 maggio 2020

In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 88 pazienti, di cui 41 positivi al COVID-19 e 47 sottoposti ad indagini.

11 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 448.

Nel Lazio attualmente 3635 casi positivi

Sono 3635 nel Lazio i casi attualmente positivi (dati aggiornati a ieri, venerdì 22 maggio). I pazienti in isolamento domiciliare sono 2457, 1111 sono ricoverati, 67 sono ricoverati in terapia intensiva. Le persone decedute nel Lazio sono state 669 3285 sono le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7589 casi.