Ad oggi, giovedì 21 maggio, sono ricoverati presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma 98 pazienti, di cui 48 sono positivi al Covid-19 e 50 sottoposti ad indagini. Tredici pazienti, si legge nel consueto bollettino diffuso a mezzogiorno dall'ospedale, sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 445", si legge ancora nel bollettino.

I contagi di ieri nel Lazio

I nuovi contagi registrati ieri, 20 maggio, nel Lazio sono stati 28. Sette sono state le persone decedute, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. I guariti sono aumentati di 21 unità e quelli totali sono arrivati a 3.100. "Proseguono le attivita' per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine: l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di Igg è stata riscontrata in 422, pari al 2,17 per cento in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

In totale nel Lazio sono 3786 gli attuali casi positivi al coronavirus. Di questi, 2593 pazienti sono in isolamento domiciliare, 1119 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 74 sono ricoverati in terapia intensiva. 647 sono i pazienti deceduti e 3100 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7533 casi.