in foto: Istituto Spallanzani di Roma

I pazienti ricoverati ad oggi, giovedì 28 maggio, all‘Istituto Nazionale di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani' di Roma sono 83. Di questi in 31 sono positivi al coronavirus, mentre 52 sono sottoposti ad indagini. Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva e che necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, si legge ancora nel consueto bollettino di mezzogiorno, sono a questa mattina 459. Rispetto a ieri sono 4 i pazienti positivi in meno ricoverati in ospedale e in terapia intensiva c'è una persona in meno.

Festa del 2 giugno, Mattarella allo Spallanzani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà l'Istituto Spallanzani 2 giugno, Festa della Repubblica, per rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari che hanno lottato in prima linea contro il coronavirus. Allo Spallanzani sarà presente anche il tenore Francesco Grollo: "Il tenore Grollo con il suo canto ha voluto portare l'omaggio agli operatori sanitari e ai pazienti dello Spallanzani e con loro a tutti coloro che con sacrificio, ma con amore, operano negli ospedali nella Sanità, quelle donne e quegli uomini che in questo calvario ci hanno insegnato il vero significato della parola ‘curare': prendersi cura del prossimo (anche quello lontano: lo Spallanzani ha curato, tra i primi malati di coronavirus in Italia, i due coniugi cinesi) e del mondo che ci circonda".