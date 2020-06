in foto: Ospedale Lazzaro Spallanzani

Diramato il nuovo bollettino dell'Istituto Spallanzani, il numero 127 del 5 giugno. Ad oggi i pazienti ricoverati presso l'ospedale romano sono 75, di cui 26 positivi al coronavirus e 49 sottoposti ad indagini. Sei pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 463", si legge ancora. Rispetto a ieri non si registrano variazioni, se non le dimissioni di un paziente positivo.

I casi di Covid-19 nel Lazio

I pazienti attualmente positivi al coronavirus nel Lazio sono 2754. Di questi in 2215 sono in isolamento domiciliare, 488 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 51 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 750 i pazienti deceduti e 4260 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7764 casi.

Questa mattina, in collegamento con Uno Mattina, la trasmissione in onda su Rai 1, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha ricordato che un vaccino contro il coronavirus è allo studio nel nostro Paese: "Con lo Spallanzani abbiamo finanziato la ricerca, e' iniziata la sperimentazione sull'uomo e siamo fiduciosi. Il vaccino sarà molto importante produrlo fisicamente sul suolo del nostro Paese. Dietro questa possibile nuova scoperta gireranno molti interessi e noi dovremo renderlo pubblico. Bisogna dare la garanzia ai cittadini italiani che sarà disponibile come bene comune. Ricordo cosa è successo per le mascherine o per il reagente per i tamponi. Non dobbiamo farci trovare nella stessa situazione per un tema ancor più complicato", parole del governatore.