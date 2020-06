in foto: (LaPresse)

Sono 119 i pazienti ricoverati oggi, lunedì 15 giugno, all'Istituto Spallanzani, 18 in più di ieri. Di questi, 67 sono sottoposti ad indagini, 52 sono casi confermati di Covid-19, di cui 41 sono ancora positivi al tampone per la ricerca del nuovo coronavirus. Sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e che necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 478", si legge sul bollettino odierno, il numero 137 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il primo fu diramato quando i due turisti cinesi di Wuhan furono trovati positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2.

Spallanzani hub di riferimento della rete: ecco perché aumentano i ricoveri

L‘Istituto Lazzaro Spallanzani è il primo Covid Hospital del Lazio e riferimento di tutta la rete dedicata alla gestione dell'emergenza. "Nell'ambito di una riorganizzazione e più efficace utilizzo delle risorse di tutta la rete, l'istituto accoglie i pazienti positivi e sospetti provenienti dalle strutture pubbliche e private in via di chiusura, per il ridimensionamento dell'epidemia", informava lo Spallanzani nel bollettino di ieri. In pratica da questa settimana molti dei nuovi pazienti saranno ricoverati allo Spallanzani e, forse, anche al Covid Hospital 2 al Columbus del Gemelli.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle altre principali strutture della rete Covid a Roma, ieri i pazienti ricoverati al Policlinico Umberto I erano 27, di cui uno in terapia intensiva. Al Policlinico di Tor Vergata erano 13 i pazienti Covid positivi ricoverati a al Covid Hospital Columbus erano 55, di cui 9 in terapia intensiva.