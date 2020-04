in foto: Spallanzani, Roma

Anche oggi i pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani sono in calo rispetto al giorno precedente. Al 30 aprile sono 100 le persone positive a Covid-19 ricoverate, di cui 16 in terapia intensiva. Così si legge nel consueto bollettino delle 12 diramato dall'ospedale romano. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 381", si legge ancora.

Vaia: "Serve sguardo innovativo delle donne per la fase 2"

Secondo il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, "le donne devono contribuire con il loro sguardo innovativo a formare le decisioni per la fase 2. Perché la gestione delicata del momento ha bisogno di sguardi innovativi". Così il direttore accogliendo oggi, insieme al direttore generale Marta Branca, la sindaca di Roma Virginia Raggi in visita presso l'istituto romano. "Le attività di cura, sia in famiglia, sia a livello professionale, sono tradizionalmente affidate maggiormente alle donne. Oggi nel settore della cura il 70 per cento degli operatori è rappresentato da donne. Ma c'è un'eccellenza tra le donne che lavorano in questo campo che non viene adeguatamente valorizzata, che deve avere uno spazio decisionale, perché vada a beneficio di tutti. Le eccellenze non vanno sprecate, se ho elementi di valore devo fare in modo che siano a vantaggio di tutti. Anche qui allo Spallanzani, la presenza di dirigenti donne di valore, dall'alta dirigenza, alle ricercatrici e coloro che sono dedite all'assistenza, ha permesso una gestione efficace dell'epidemia".