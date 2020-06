in foto: Foto di repertorio

Continua a essere in lieve risalita il trend di pazienti contagiati positivi al coronavirus ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. La struttura specializzata in malattie infettive, e diventata sin dai primi momenti dell'emergenza un punto di riferimento a livello nazionale per la lotta al Covid-19, ha reso noto poco fa nel suo bollettino odierno che ad oggi – mercoledì 10 giugno – sono 83 i pazienti ricoverati nell'ospedale, di cui 34 positivi. Sono 4 i pazienti in condizioni più gravi che, necessitando di supporto respiratorio, si trovano ricoverati in terapia intensiva. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 472", conclude la nota. È stato reso noto sempre questa mattina che è stato raggiunto un protocollo d'intesa con il Vicariato, per somministrare gratuitamente il test seriologico ai preti di Roma. Ieri i pazienti ricoverati erano 83, di cui 32 positivi e 4 ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus: la situazione dei contagi nel Lazio

La situazione più grave nel Lazio continua a essere il cluster di contagi scoppiato all'interno della clinica San Raffaele della Pisana. È di questa mattina la notizia che l'Asl di Rieti ha segnalato sei nuovi pazienti positivi il cui contagio è riferibile proprio al focolaio della struttura romana. Ieri nel Lazio si sono registrati 23 nuovi casi di contagio, di cui 9 a Roma. In tutto i casi ancora positivi sono 2570, di cui 462 pazienti ricoverati in ospedale e 42 in terapia intensiva. I guariti hanno raggiunto quota 4515 mentre ancora non si è purtroppo fermata la conta dei morti con 766 decessi. A Roma al Columbus Hospita del Gemelli I il numero più alto di pazienti Covid positivi ricoverati (54), seguiti dal Gemelli (34), dallo Spallanzani e dal Policlinico di Tor Vergata (13).