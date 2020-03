in foto: Coronavirus

Sono ricoverati 31 pazienti positivi al coronavirus (compresi i due turisti cinesi ormai negativi, ma ancora in ospedale). Molti di loro sono ricoverati in reparto, mentre 7 sono più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva con polmonite interstiziale bilaterale, necessitano di supporto respiratorio e seguono terapia antivirale. In totale i pazienti ricoverati sono XX. Questi i dati diffusi oggi, venerdì 6 marzo 2020, dall'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma nel consueto bollettino quotidiano (i dati sono stati comunicati, come sempre, alle 12). Tutti i casi positivi presentano un link epidemiologico con le aree del Nord Italia o con un caso confermato.

I dati di ieri: 44 casi positivi nel Lazio

Ieri, 5 marzo, secondo i dati diffusi in serata dalla Regione Lazio erano 44 (compresi i tre guariti) i casi positivi nel Lazio. Di questi, 14 sono in isolamento domiciliare, 20 sono ricoverati non in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in terapia intensiva. Cinque pazienti sono stati dimessi ieri dallo Spallanzani. Sempre ieri si è registrato il primo caso di morte nel Lazio di una paziente con coronavirus. La Regione Lazio, però, ha specificato che la l'anziana, con gravi patologie cardiache, è morta all'ospedale San Giovanni di Roma non a causa del coronavirus.

Bollettino Spallanzani venerdì 6 marzo 2020

Questo il testo integrale del bollettino dello Spallanzani:

(sarà pubblicato appena disponibile)