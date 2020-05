in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

Quarantanove pazienti positivi al Covid-19 ricoverati, di cui 10 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono questi i dati diffusi oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma nel corso del consueto bollettino di mezzogiorno. Altri 53 pazienti, si legge sul documento, sono sottoposti a indagini. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 442", informa l'ospedale romano.

Spallanzani: "Risultati effetti Fase 2 si avranno a fine mese"

Nel corso di un incontro con il presidente della Camera di Commercio di Roma, il dottor Nicola Petrosillo, direttore del dipartimento clinico e di ricerca delle Malattie Infettive dello Spallanzani, ha detto che gli effetti della riapertura si potranno vedere solo a fine mese. "La fase 1 ha funzionato perché ha abbassato la curva epidemica ad un livello di sostenibilità per il sistema sanitario. Oggi la chiusura totale non è più sostenibile sotto tanti punti di vista: economico, sociale e psicologico. Ma va fatta un'analisi del rischio e bisogna dire che il virus c'è e circola. Non siamo ancora a zero infetti. Prima di poter dire che la riapertura della Fase 2 non ha avuto effetti negativi bisognerà aspettare oltre i tradizionali 14 giorni di incubazione. Potremo dire qualcosa alla fine del mese", ha dichiarato Petrosillo. "Per quanto riguarda le scelte organizzative e il piano di prevenzione bisogna capire quanto siamo disposti a rischiare, non siamo a rischio zero", ha aggiunto.