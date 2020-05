in foto: Istituto Spallanzani, Roma

All'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani' di Roma sono ricoverati in tutto 85 pazienti, di cui 35 positivi al coronavirus. Altri 50 sono invece sottoposti ad indagini. Nove pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi o trasferiti in altre strutture sono in totale 458. Questi i dati diffusi dall'Istituto Spallanzani nel bollettino di oggi, mercoledì 27 maggio 2020. Rispetto a ieri c'è un paziente in più in terapia intensiva. Due persone sono state dimesse nelle ultime 24 ore.

Ieri nel Lazio, ha informato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, è stato registrato "un incremento di 12 casi positivi al Covid-19 e un trend a 0,2 per cento, con 8 nuovi casi a Roma città: uno dei valori più bassi mai registrati. Sempre oggi, risultano decedute 5 persone, tutte in eta' avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto continuano ad aumentare i guariti che salgono di 29 unità, arrivando a 3.430 totali". Lo stesso D'Amato ha dichiarato che i nuovi contagi provengono perlopiù da contesti familiari.

Bollettino Spallanzani 27 maggio