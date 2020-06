in foto: Spallanzani, Roma

Sono 27 i pazienti positivi ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Tra questi, 6, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio, grazie ai macchinari per la ventilazione. Sono 76 in tutto le persone attualmente presenti nella struttura riconducibili al Covid, 49 sottoposte ad accertamenti per la ricerca del virus, sono in attesa dei risultati dei test, per verificare se hanno contratto la malattia. Questi i dati riportati nel bollettino medico diramato dall'ospedale Lazzaro Spallanzani oggi, giovedì 4 giugno. l'Inmi rende noto che stamattina sono state dimesse 462 persone asintomatiche o con sintomi lievi. Alcune sono tornate a casa, dove resteranno obbligatoriamente senza poter uscire in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione e tampone negativo. Altre sono state trasferite in strutture del territorio.

Nel Lazio ieri 7 nuovi contagi, tutti da Roma e provincia

Ieri nel Lazio sono stati 7 i contagi registrati, tutti riconducibili a Roma e provincia (con tre recuperi di notifiche dei giorni precedenti). Nel dettaglio, sei arrivano dalle Asl della Capitale, mentre uno dalla Roma 6. A Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, invece, nessun nuovo positivo. Ieri sono stati 33 i guariti registrati, numero in aumento, per un totale di 4188, mentre i decessi 6, in tutto 747. Questi i dati riepilogativi di ieri sull'emergenza coronavirus nel Lazio: 2818 sono gli attuali casi positivi, di cui 2248 in isolamento domiciliare, 519 sono ricoverati non in terapia intensiva, 51 in terapia intensiva. In totale da inizio emergenza sono stati esaminati 7753 casi.