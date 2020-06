Sono 27 i pazienti positivi ricoverati all'Istituto di Malattie Infettive. Tra questi, 5 più gravi, nel reparto di terapia intensiva, sono ricoverati con supporto respiratorio. Sono invece 75 in tutto le persone al momento presenti all'interno della struttura, riconducibili al coronavirus, delle quali 48 sospettate di aver contratto la malattia, sono state sottoposte agli accertamenti e attendono i risultati dei test. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, martedì 2 giugno. Dall'Inmi fanno inoltre sapere 462 persone asintomatiche o con sintomi lievi, stamattina sono state dimesse dal centro Covid. Alcune sono tornate a casa, dove resteranno obbligatoriamente in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite presso strutture della Capitale.

Nel Lazio ieri solo 7 nuovi contagi

Ieri nel Lazio si sono registrati solo 7 nuovi contagi di pazienti affetti da coronavirus, il secondo dato più basso registrato da inizio emergenza. Il migliore dopo quello del 30 maggio, quando sono stati diagnosticati 6 casi. Un primo giugno che si è aperto con un'ottima notizia, in vista delle riaperture in calendario per domani, quando gli spostamenti tra regioni saranno nuovamente consentiti e in Italia portanno arrivare anche persone provenienti dall'Europa. Sette casi (ai quali si aggiungono 3 recuperi dei giorni precedenti), di cui quattro provengono dalla Asl Roma 1, uno dalla Asl Roma 3 e due dalla Asl di Latina. Ieri i guariti sono stati 95, per un totale di 4105, mentre i morti 4, in tutto 739. Eseguiti finora 258mila tamponi.