in foto: Spallanzani, Roma

Sono 134 i pazienti riconducibili al coronavirus ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 89 sono positivi al Covid-19, mentre 45 che hanno presentato sintomi riconducibili alla malattia, sono stati sottoposti ad indagini e in attesa dei risultati dei test. Dei pazienti che hanno contratto il visrus e si trovano ricoverati presso il centro, 12, più gravi, nel reparto di terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio attraverso i macchinari. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 7 maggio. Dall'Inmi fanno sapere che sono 406 i pazienti asintomatici o che presentano sintomi lievi della malattia, dimessi in mattinata, che sono tornati a casa dove resteranno rispettando il regime dell'isolamento domiciliare, fino a completa guarigione. Altri sono stati trasferiti nelle strutture del territorio, dove resteranno in osservazione.

Nel Lazio ieri 81 nuovi contagi e 4 morti

L'assessorato regionale alla Sanità, nel quotidiano aggiornamento sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus, ieri ha reso noto che nel Lazio si sono registrati 81 nuovi contagi, di cui 22 riferiti a recuperi di ritardate notifiche, con un trend all'1,1%. Quattro i decessi, mentre aumenta ancora il numero dei guariti, per un totale di 2024 unità. Il trend si rivela stabilmente in discesa specialmente nelle province, con soli 10 nuovi casi e nessun morto. Continuano i controlli nelle strutture per anziani del territorio, 678 quelle ispezionate. Lunedì partirà una grande indagine di sieroprevalenza con 200mila test per personale sanitario (compresi medici di medicina generale, pediatri e farmacisti), forze dell'ordine ed Rsa.