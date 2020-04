in foto: (La Presse)

Sono 124 i pazienti ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Tra questi, 20 si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di lunedì 27 aprile. 364 persone asintomatiche o con sintomi lievi sono state dimesse, alcune sono tornate a casa, dove si trovano in osservazione in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite presso strutture del territorio adibite al monitoraggio dei pazienti Covid-19. In giornata, spiega l'Inmi, sono previste ulteriori dimissioni.

Nel Lazio ieri 85 nuovi contagi, 71 guariti e 2 decessi

Ieri nel Lazio si sono registrati 85 nuovi contagi di coronavirus, 71 guariti e 2 decessi. "Prosegue stabilmente sotto i 100 l'andamento, con un trend all'1,5%" così ha commentato i dati l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, al termine della consueta task force per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo a Roma non ci sono stati morti da Covid-19. La Rgione Lazio fa sapere che entro maggio saranno selezionati i volontari per la somministrazione del vaccino e ha sottolineato il ruolo di primo piano che rivestono Roma e l'ospedale Lazzaro Spallanzani nella ricerca. Continuano i controlli nelle case di riposo e strutture per anziani del territorio, eseguite 534 ispezioni.