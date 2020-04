in foto: Spallanzani, Roma

Sono 115 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Tra questi, 20 si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati riportati nel bottettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, venerdì 24 aprile. 351 persone sono state dimesse stamattina perché asintomatiche o con sintomi lievi, hanno fatto ritorno presso le proprie abitazioni dove resteranno sorvegliate in regime di isolamento domicliare fino a completa guarigione o trasferite presso altri centri Covid della Capitale o strutture del territorio preposte all'osservazione. Come si apprende dall'Inmi, in giornata sono previste ulteriori dimissioni.

Speranza: "Da Spallanzani forza e qualità"

"Lo Spallanzani ha dimostrato grande forza e qualità nell'afffrontare l'emergenza coronavirus – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell'inaugurazione dell'Unità di Alto Isolamento all'Istituto Spallanzani di Roma – Ricordo quando proprio in questa struttura una domenica di febbraio abbiamo celebrato l'isolamento del virus ad opera del nostro Paese. Da allora abbiamo fatto tanti passi avanti, anche grazie al sacrificio di tutti gli italiani, oggi guardiamo con maggiore fiducia al futuro e possiamo programmare il domani ma solo con i piedi radicati nell'oggi perché la battaglia non è ancora vinta". E ha aggiunto: " La Regione Lazio si è dimostrata all'altezza affrontando con coraggio una sfida tremenda, gestendo al meglio l'emergenza nel territorio che ha al suo interno la capitale d'Italia. Il mio ringraziamento va a tutti i tecnici ed operatori sanitari".