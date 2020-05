Sono 1o7 le persone ricoverate presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive di Roma riconducibili al coronavirus. Tra queste, 58 sono positive, 8 pazienti, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di un supporto respiratorio. Sottoposte ai test per la ricerca del virus 49 persone, in attesa dei risultati. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di venerdì 15 maggio. Stamattina sono state dimesse dal centro Covid 433 persone asintomatiche o con sintomi lievi: alcune sono tornate a casa, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite in osservazione in altre strutture della Capitale adibite all'emergenza. L'Inmi ha reso noto che i primi risultati dell'indagine effettuata sugli agenti della Polizia di Stato in servizio su strada hanno avuto esito negativo. "Risultato che – spiegano dall'Inmi – evidenzia l'efficacia delle misure di protezione adottate".

Nel Lazio ieri 22 nuovi positivi, 162 guariti e 4 morti

Il bollettino della Regione Lazio di ieri ha registrato 22 casi positivi, con un trend allo 0,3%, 162 guariti e 4 morti su tutto il territorio. A questi dati si aggiungono 19 contagi e 14 decessi, recuperi di notifiche precedenti. Il trend appare in stabile discesa nelle province, con soli 3 casi e nessun morto. Ieri l'assessorato alla Sanità ha segnalato 4096 casi positivi, dei quali 2839 sono in isolamento domiciliare, 1178 pazienti sono sono ricoverati non in terapia intensiva e 79 sono ricoverati in terapia intensiva. 595 sono i pazienti deceduti e 2600 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7291 casi.