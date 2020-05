in foto: Foto di repertorio

Sono 106 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive di Roma riconducibili al coronavirus. Tra questi, 52 risultano positivi al Covid-19, 10, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio con i macchinari. Cinquantaquattro persone sottoposte ai test per la ricerca del virus, sono in attesa dei risultati. Sono i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, lunedì 18 maggio. Sono 440 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi dal centro Covid. Alcuni, tornati a casa, resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altri sono stati trasferiti presso strutture del territorio.

Coronavirus, le percentuali sui contagi nel Lazio

"Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico, il sistema li scova. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%". Sono alcuni dati riferibili al Lazio sull'emergenza Covid-19, comunicati dall'Unità di Crisi della Regione. Per quanto riguarda la popolazione colpita, "l'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile". I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina. L’1,5% proviene da fuori Regione.