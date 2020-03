in foto: Carabinieri portano le medicine a un’anziana residente a Garbatella – Foto Carabinieri Comando provinciale di Roma

Un'anziana di 83 anni, vedova, con problemi di deambulazione e che vive sola in casa non riusciva ad uscire per comprare le medicine. Ha chiesto così aiuto ai carabinieri della stazione di Roma Garbatella e questi ultimi sono immediatamente andati a casa della donna, nei pressi di piazza Eugenio Biffi, sono andati alla farmacia più vicina, hanno acquistato i medicinali e li hanno consegnati alla signora.

Questi piccoli gesti da parte di carabinieri, polizia e polizia locale sono però fondamentali per tante persone, spesso anziane, che talvolta, a causa delle loro condizioni, non riescono neanche ad uscire per fare la spesa o per comprare le medicine. Un caso simile a quello riportato in precedenza è accaduto a Norma, provincia di Latina. Un'anziana reduce dall'impianto di una protesi al ginocchio non riusciva ad uscire di casa neanche per fare la spesa. Ha quindi telefonato ai carabinieri della stazione locale per chiedere aiuto e i militari, nel giro di pochissimo tempo, le hanno recapitato a casa una busta piena di prodotti alimentari. Lei li ha ringraziati con una lettera commovente.