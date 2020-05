in foto: Spallanzani, Roma

Da oggi comincia la ‘fase 3' all'ospedale Spallanzani di Roma. Significa che l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive accoglierà pazienti affetti da Covid-19 e sospetti positivi in arrivo da tutti gli ospedali del Lazio. In altre parole l'ospedale romano tornerà ad essere, grazie alla diminuzione dei ricoveri nella regione, punto di riferimento per tutti i malati di coronavirus. In questo modo il carico di lavoro dei reparti covid degli altri ospedali di Roma e del Lazio verrà alleggerito e così tutti i presidi potranno tornare alla loro normale operatività. Nella regione i nuovi casi giornalieri di coronavirus sono ormai stabilmente sotto i 100 e nelle province (tolta Roma) i contagi si contano ormai sulle dita di una mano.

Spallanzani: 157 pazienti ricoverati, 100 positivi e 57 sottoposti a indagini

Ad oggi, lunedì 4 maggio, allo Spallanzani sono ricoverati 157 pazienti, di cui 100 positivi e 53 sono sottoposti ad indagini. I ricoverati in terapia intensiva sono 17, mentre i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 394. "L'Istituto Spallanzani, nell'ambito della sua flessibilità organizzativa, è entrato nella fase III, ovvero di accoglienza di pazienti positivi e sospetti, accolti da tutti i presidi sanitari e sociosanitari del Lazio", l'annuncio nel consueto bollettino delle 12.

Da giugno, inoltre, l'Istituto Spallanzani inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino contro il Covid19. La Regione Lazio ha investito 5 milioni di euro per la ricerca.