"Tutti i cinque bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Sono disponibili 6 posti di terapia intensiva Covid-19, 6 posti di terapia intensiva no Covid-19 e 20 posti letto di malattie infettive. La sede di Palidoro è stata interamente dedicata a bambini Covid-19 positivi". Lo ha dichiarato oggi l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma nel bollettino dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Rispetto a ieri, oggi sono 193 i casi in più di coronavirus nel Lazio. Tre persone sono decedute in tutto il Lazio (tra cui un ragazzo di 35 anni che non avrebbe avuto patologie pregresse), mentre 58 sono i guariti. In tutti gli ospedali della regione sono stati aumentati i posti letto non solo nelle terapie intensive ma anche nei reparti di degenza ordinaria.

Coronavirus, prima vittima under 40 nel Lazio

Sono tre le persone decedute oggi nel Lazio. Tra loro, un ragazzo di 35 anni che non avrebbe avuto patologie pregresse. Il giovane era tornato a fine febbraio da un viaggio in Spagna, era ricoverato da sei giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tor Vergata. Questa notte si è aggravato moltissimo ed è deceduto. A dare notizia del decesso, l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, spiegando che "è in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2 ed è stato richiesto l'esame autoptico per accertare le cause del decesso. Esame che verrà eseguito presso l'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani". Non è chiaro se il ragazzo abbia contratto il coronavirus durante il viaggio in Spagna, o se lo abbia preso una volta tornato a Roma.