in foto: Controlli dei carabinieri per il coronavirus

I carabinieri stanno effettuando i controlli per la verifica del rispetto delle misure decise dal governo per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Solo nelle ultime ore i militari del Comando provinciale di Roma hanno denunciato 15 persone per "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". Qua tutti i motivi per cui è consentito uscire dalla propria abitazione.

I controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Roma

All'interno del comune di Roma i carabinieri hanno denunciato quattro ragazze romene sorprese in strada senza valido motivo. Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato anche lui per lo stesso motivo, ha cercato di aggredire i militari e quindi dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Scene simili anche in provincia: a Formello sono state denunciate due persone, una donna sorpresa a passeggiare nel centro senza valido motivo e un 23enne fermato a bordo della sua vettura. A Castel Gandolfo i carabinieri hanno fermato due ragazze a bordo di una macchina che non sono riuscite a motivare la loro presenza sulla strada. A Roiate un 38enne di Bellegra si era allontanato dal comune di residenza senza motivo. A Valmontone due studentesse, una di Sezze e una di Tivoli, hanno risposto così alle domande: "Siamo uscite per incontrare altri amici". A Colleferro un 38enne passeggiava per le vie del paese senza autorizzazione e a Labico un 34enne è stato denunciato perché era a bordo della sua automobile in mancanza di motivate esigenze.