Doveva essere inaugurata il prossimo fine settimana e invece, a causa dell'epidemia da coronavirus, l'apertura è stata rimandata di un mese. Anche la grande mostra su Alberto Sordi ha subito il destino di molti eventi pubblici nel nostro Paese e l'apertura di Villa Sordi è stata così posticipata al 2 e 3 aprile (questa è la data fornita dagli organizzatori, ma ovviamente tutto è legato alle decisioni future del governo e alla capacità di rallentare la diffusione del contagio).

Questa la nota diffusa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi e dalla società C.O.R., che organizza gli eventi legati al centenario della nascita del popolare attore romano: "In considerazione della situazione generale causata dal coronavirus, tenuto conto dei provvedimenti preannunciati dal governo gli organizzatori hanno ritenuto di sospendere la cerimonia inaugurale e l'apertura previste per i prossimi 6 e 7 marzo. Alla luce di quanto sopra si comunicano le nuove date di apertura di Villa Sordi e della mostra del Centenario a oggi previste per il 2 e il 3 aprile".

La mostra resterà aperta, in teoria, fino al 29 giugno (ma, come detto, la situazione potrebbe cambiare). L'evento è promosso da Fondazione Museo Alberto Sordi, con Roma Capitale e con Regione Lazio, con il riconoscimento del Mibact Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, con il patrocinio di Siae, con il sostegno di Luce Cinecittà, Acea, Banca Generali Private e con la collaborazione di Rai Teche, è curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e Gloria Satta, prodotta e organizzata da Cor Creare Organizzare Realizzare.