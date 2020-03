in foto: Coronavirus

A Roma il coronavirus sta già cominciando a circolare, "anche se le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ma ne dobbiamo prendere atto, altrimenti si fa il patatrac come a Lodi, di nuovo. Solo che stavolta eravamo avvertiti". L'ha detto, nel corso di ‘Radio anch'io', la trasmissione di Radio Uno, Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. "Regioni come il Lazio e Roma sono particolarmente a rischio. Nei prossimi giorni la Capitale sarà sicuramente interessata", ha dichiarato Walter Ricciardi, membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del governo italiano, nel corso della trasmissione Domenica In di ieri, 8 marzo.

La campagna della Regione Lazio: #IoRestoaCasa

Rimanere il più possibile a casa. Questa la raccomandazione della Regione Lazio per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel territorio e nella città di Roma. "Ciascuno di noi è chiamato a rispettare le regole e ad adottare comportamenti responsabili. In primo luogo bisogna limitare gli spostamenti a casi strettamente necessari e quindi, rimanere il più possibile a casa", si legge sulla pagina Facebook Salute Lazio della Regione.