in foto: La preghiera urbi et orbi di Papa Francesco in piazza San Pietro

"Le parole di Papa Francesco sono un balsamo per tutti noi in un momento di sofferenza. Roma si unisce alla sua preghiera. Remiamo insieme in questa tempesta perché nessuno si salva da solo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato la preghiera urbi et orbi pronunciata dal Pontefice al centro di piazza San Pietro deserta e sotto il diluvio. "Da Papa Francesco ancora una volta gesti e parole importanti per tutti, semi di speranza per il domani", le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Le parole del Papa: "Dio non ci abbandonare nella tempesta"

Le parole di Papa Francesco nell'Omelia pronunciata sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti alla piazza completamente deserta: