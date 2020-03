in foto: Coronavirus

Primo caso accertato di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna è risultata positiva ai test per la ricerca del CoVid-19 e si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni di sallute nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Ad informare i cittadini il sindaco del Comune sul litorale della provincia di Roma, Alessandro Coppola. Il primo cittadino ha lanciato un appello alla popolazione: "State a casa o se, uscite, tenetevi lontani dalle altre persone, rispettando le indicazioni del Governo e della Regione. Evitate i luoghi affollati e a non scambiatevi gesti di saluto. Non andate negli studi medici e, nel dubbio di avere il contagio non andate in ospedale né in pronto soccorso ma chiamate i numeri di pubblica utilità 112 o 1500" si legge in un post pubblicato su Facebook.

E aggiunge: "Invito tutta la popolazione di Nettuno, con particolare riguardo ai giovani che sono meno a rischio ma veicolano il virus e sono fonte di rischio per i parenti più anziani, ad attenersi ai comportamenti di prudenza più alta per evitare che le misure di sicurezza nazionale già applicate in altre Regioni e Province possano diventare necessari anche da noi".