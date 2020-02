Coronavirus, paziente allo Spallanzani da Cecchignola: “Sospetta positività, accertamenti in corso”

Sono ancora in corso gli esami sul paziente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma. Dall’Istituto di Malattie Infettive fanno sapere: “Sospetta positività, accertamenti in corso”. Si tratta di uno dei cinquantasei connazionali rientrati con un volo speciale da Wuhan e al momento in osservazione in isolamento nella cittadella militare.