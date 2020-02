Paolo è un cuoco e da diversi anni vive e lavora in Cina. Lì ha conosciuto sua moglie e con lei ha fatto un figlio, Pietro, che ha pochi mesi. Quando è stato scoperto il nuovo coronavirus a Wuhan ed è scoppiato l'allarme, i tre si trovavano proprio nella provincia di Hubei per festeggiare il capodanno cinese dai genitori della moglie. Ora tutta la famiglia è in quarantena all'ospedale militare del Celio. "Per quindici giorni abbiamo osservato la quarantena in Cina. Non c'era tanto da fare perché era tutto chiuso il villaggio, la città, non c'era modo di uscire, era tutto bloccato. In seguito abbiamo preso un volo per l'Inghilterra e lì ci hanno trasferito in Italia con un aereo dell'Aeronautica Militare e, una volta arrivati, al Celio, dove siamo da dieci giorni. Se tutto va bene, fra quattro giorni potremo uscire", ha raccontato Paolo ai microfoni di Fanpage.it.

La testimonianza: "Ecco la nostra quarantena"

"Qua al Celio io ho la mia camera e un posto per i giochi per Antonio, mio figlio. Quando usciamo dobbiamo avere guanti e mascherina, non possiamo parlare con gli altri senza mascherina. Mio figlio è molto vivace, molto attivo, non vede l'ora di uscire. Ci fa muovere, il latte, i pannolini, gioca, gattona, ci tiene molto occupati. Vorrei abbracciare il vento, sono stanco di stare qua dentro. Voglio uscire, voglio vedere l'aria fresca, voglio vedere mamma papà, che abitano in Calabria e non hanno ancora visto il loro nipote", ha dichiarato il cuoco. I test per la ricerca del nuovo coronavirus continuano ad essere negativi e, se tutto procederà per il meglio, Paolo e la sua famiglia potranno uscire dall'ospedale.