Nuovo focolaio di coronavirus all'ospedale di Velletri, dove sono stati diagnosticati sei casi positivi nel reparto di medicina. Il sindaco del comune dei Castelli Romani, Orlando Pocci, ha informato in un comunicato che la Asl Roma 6 "ha messo in atto tutte le procedure di contenimento, i pazienti positivi sono stati trasferiti presso strutture attrezzate COVID e si stanno eseguendo i tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale a partire dai reparti di medicina e cardiologia, poi gli altri a seguire. Nessun paziente uscirà dall’ospedale se non avrà il tampone con esito negativo".

Effettuati 250 tamponi sul personale sanitario delle case di riposo del territorio

Ieri i sanitari della Asl, ha dichiarato sempre il primo cittadino, hanno effettuato a bordo di un camper oltre 250 tamponi a tutto il personale delle case di riposo e delle rsa del territorio. Un'attività, ha affermato il sindaco Pocci, "che era stata programmata nei giorni scorsi in seguito all'esplosione di casi che hanno coinvolto il territorio della Asl con molti pazienti e personale risultato positivo". Visti i contagi in ospedale, Pocci ha chiesto anche "al vescovo di sospendere la prevista visita individuale alla Madonna delle Grazie che era stata programmata a partire da domani 4 maggio e fino a domenica 10 maggio. Pertanto le celebrazioni per la Madonna delle Grazie si concluderanno con la messa di questa sera che sara' trasmessa in diretta su tv 2000 e sulla pagina Facebook del comune di Velletri a partire dalla ore 19".