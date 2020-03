Per proteggere i medici, in generale gli operatori sanitari e i pazienti sono in arrivo nel Lazio 600mila mascherine, 20mila tute, 5 mila occhiali protettivi sanificabili dalla Protezione civile. Ogni giorno alle ore 12 le Asl devono comunicare alla direzione regionale l’andamento delle scorte di magazzino.

Evitare eventuali quarantene del personale sanitario

"In questo momento la priorità è garantire il rispetto di tutte le procedure di sicurezza per evitare eventuali quarantene al personale sanitario e attuare immediatamente la 1° fase del potenziamento delle terapie intensive con 77 posti dedicati", si legge in un comunicato dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Oggi verrà emanata un'ordinanza per potenziare i reparti di terapia intensiva dell'Istituto Spallanzani, il Policlinico Umberto I, il Policlinico Gemelli, l’A.O. Sant’Andrea e il Policlinico di Tor Vergata di Roma e i presidi nelle province: l'ospedale De Lellis di Rieti, il Belcolle di Viterbo, lo Spaziani di Frosinone e il Goretti di Latina. Verrà inoltre ampliata la rete regionale dei laboratori per i test sul coronavirus sotto il coordinamento dell'Istituto Spallanzani, che diventerà HUB regionale.

Proteggere i medici è fondamentale. Per esempio, stando a quanto riporta il Messaggero, oggi un paziente oncologico del San Filippo Neri è risultato positivo al tampone. L'anziano si è presentato al pronto soccorso e ora, secondo il quotidiano, potrebbe scattare la quarantena per i medici.