in foto: Foto di repertorio

La Regione Lazio domani presenterà Doctor Covid, una applicazione sviluppata per Android (e poi verrà rilasciata anche per i dispositivi Ios) che servirà ad assistere il paziente per la sorveglianza sanitaria a casa. E' stata realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e in particolare con il vice segretario nazionale della Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg), Pierluigi Bartoletti. Permetterà, spiega l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, "un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare. Il medico potrà accedere online o attraverso la app, che partirà prima per Android e a seguire per Ios, stabilendo così un contatto diretto con il paziente per la sorveglianza sanitaria a distanza in totale sicurezza".

Coronavirus Lazio, in arrivo Covid Hospital 3 e 4

La Regione Lazio continua ad attrezzarsi per fronteggiare l'emergenza coronavirus e oggi l'assessore D'Amato ha annunciato che presto saranno pronti Covid Hospital 3 e Covid Hospital 4 e andranno ad affiancarsi allo Spallanzani e al Columbus, già ribattezzati Covid 1 Hospital e Covid 2 Hospital. "E' pronta l'ordinanza per istituire il Covid Hospital 3 e 4 ovvero nell'ordine l'Istituto clinico a Casal Palocco e il Policlinico di Tor Vergata. Mercoledì saranno attivi i primi 12 posti di terapia intensiva e 20 posti di degenza infettivologica a Casal Palocco che sarà uno ‘spoke' dell'Istituto Spallanzani, mentre sta proseguendo il lavoro per svuotare la torre 8 del policlinico di Tor Vergata. E' una vera e propria corsa contro il tempo e voglio ringraziare tutte le strutture e gli operatori del Sistema sanitario regionale per il lavoro che stanno svolgendo", le parole di D'Amato.