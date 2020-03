I casi positivi da coronavirus nel Lazio salgono a 75. I ricoverati sono 43, mentre 8 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I guariti sono sempre tre, i turisti cinesi e il ricercatore già dimesso. In isolamento domiciliare ci sono 21 persone. Tra i positivi in isolamento domiciliare c'è anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, risultato contagiato dal nuovo coronavirus. I dati sono stati diffusi dalla Regione Lazio nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo.

Questi invece invece i dati diffusi nel bollettino dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani:

In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 71 pazienti.

I pazienti Covid positivi sono in totale 37.

I pazienti in osservazione sono 26.

Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento. In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti, ad oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 252.