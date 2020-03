in foto: Coronavirus

I casi accertati di pazienti attualmente affetti da coronavirus nel Lazio sono 27 (30 i positivi in totale, compresi i due turisti cinesi ormai negativi e il ricercatore ormai guarito). Il dato è stato comunicato nella serata di oggi, mercoledì 4 marzo, dalla Regione Lazio. Secondo la Regione Lazio all'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono ricoverate 18 persone, di cui tre in terapia intensiva. Nove sono le persone risultate positive, ma che sono in isolamento domiciliare. I dati divergono da quelli comunicati in mattinata dallo Spallanzani, con il bollettino diffuso dall'ospedale romano che parlava di 20 pazienti ricoverati.

Coronavirus Lazio, 30 casi positivi (di cui 3 guariti, 18/20 ricoverati allo Spallanzani)

2 turisti cinesi, i primi due contagiati. Sono ormai negativi, ma ancora ricoverati allo Spallanzani

il ricercatore di ritorno da Wuhan, guarito e ormai dimesso

il poliziotto di Pomezia, ricoverato con polmonite

moglie, due figli e cognata del poliziotto in sorveglianza domiciliare

due persone riconducibili al nucleo familiare di Pomezia

padre, madre e figlia residenti a Fiumicino, ricoverati

persona di rientro dall'Iran

persona di rientro da Zanzibar

uomo di Castel Madama

due allievi dei vigili del fuoco

un giornalista Rai

una donna di Fiuggi

una donna di Sassari

una donna di Cremona

paziente Campus Bio-medico

anziano del frusinate in una casa di riposo

3 casi di Latina, tutti allo Spallanzani

studentessa georgiana di Unituscia

docente del polo di Agraria dell’UniTuscia

+ Possibile terzo caso nel Frusinate, collegato alla donna di Fiuggi. La persona sta bene

Gli 8 casi di oggi:

Un paziente ricoverato al San Raffaele di Cassino, struttura riabilitativa del frusinate, è risultato positivo al coronavirus ed è stato trasferito nella notte allo Spallanzani. Sembra che l'anziano avesse ricevuto la visita di un parente proveniente dal nord Italia.

Un terzo caso nel Frusinate, persona sta bene ed è asintomatica (collegato al caso della donna di Fiuggi).

La Asl di Latina ha registrato tre casi positivi al coronavirus trasferiti allo Spallanzani

Risultata positiva una paziente del Campus Bio-Medico di Roma. Ha febbre e polmonite

Positività al Covid-19 di un docente del polo di Agraria e di una studentessa di nazionalità georgiana già allo ‘Spallanzani'

Ieri, 3 marzo, i casi positivi erano 22 (compresi i 3 guariti). Oggi sono 30, con 8 casi nuovi.

I dati sono confermati dal bollettino odierno della Protezione Civile:

Spallanzani: "Siamo in condizione di accogliere e guarire"

"Non nascondiamo nulla, ma dal versante dello Spallanzani il messaggio che possiamo mandare è abbastanza tranquillizzante. Non c'è grande un assedio, la popolazione si sta dimostrando molto matura e ci sta anche agevolando nel nostro lavoro di comunicazione corretta. Gli ospedali non sono assaliti. Siamo in condizione di accogliere e anche di guarire. L'ospedale si sta organizzando in modo di accogliere piu' pazienti. Aumenteremo i posti letto e di terapia intensiva", ha dichiarato Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani.